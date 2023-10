Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: changements au sein du conseil information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 15:55









(CercleFinance.com) - BASF annonce des changements au sein de son conseil d'administration.



Ainsi, Marcelo R. Lu, jusqu'alors vice-président principal de l'activité Care Chemicals North America chez BASF Corporation sera nommé président de la division Asie du Sud et de l'Est, ASEAN et ANZ (Australie, Nouvelle-Zélande), chez BASF South East Asia Pte. Ltd., Singapour, à compter du 1er février 2024.



Il succédera ainsi à Carola Richter qui a décidé de quitter l'entreprise.



Par ailleurs, Haryono Lim, jusqu'alors vice-président senior en charge du Senior Project New Verbund Site China, BASF (China) Company Ltd., à Shanghai, va être nommé président du Mega Projects Asia, BASF (China) Company Ltd.



Il succédera ainsi à Klaus Welsch, dont le départ à la retraite est prévu le 31 décembre 2023.







