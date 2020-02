Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF : cession des polyamides de Solvay finalisée Cercle Finance • 03/02/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir finalisé la cession des activités polyamides à BASF et Domo Chemicals, dernière étape de la transaction entre Solvay et BASF, dont le feu vert de Bruxelles était conditionné à la cession de certains actifs polyamides à une tierce partie. Les actifs acquis par la tierce partie, Domo Chemicals, comprennent notamment, en France, des sites à Belle-Etoile et Valence, ainsi qu'une participation dans une coentreprise entre BASF et Domo à Chalampé, et des activités commerciales en Allemagne et en Italie. BASF fera l'acquisition de toutes les activités ne faisant pas partie des actifs repris par Domo Chemicals et qui étaient comprises dans l'accord initial entre Solvay et le géant allemand de la chimie, signé fin 2017.

Valeurs associées BASF XETRA -0.33%