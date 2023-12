Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: cession de l'activité E&P de Wintershall Dea information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 15:28









(CercleFinance.com) - BASF, LetterOne et Harbour Energy (Harbour) ont signé aujourd'hui un accord de regroupement d'entreprises visant à transférer à Harbour l'activité E&P de Wintershall Dea comprenant ses actifs de production et de développement ainsi que ses droits d'exploration en Norvège, Argentine, Allemagne, Mexique et Algérie, Libye (hors Wintershall AG), l'Égypte et le Danemark (hors Ravn), ainsi que les licences de captage et de stockage du carbone (CSC).



En contrepartie, les actionnaires de Wintershall Dea - BASF (72,7 %) et LetterOne (27,3 %) - recevront 2,15 milliards de dollars (soit 1,56 milliard de dollars pour BASF) ainsi que de nouvelles actions émises par Harbour équivalant à une participation totale de 54,5% (part BASF : 39,6%).



Avec cette transaction, BASF franchit une étape majeure vers la réalisation de son objectif stratégique annoncé de se retirer du secteur pétrolier et gazier.



' Outre la composante en espèces, les actions Harbour que BASF recevra à l'issue de la transaction offrent un potentiel de création de valeur important et permettent une sortie progressive et optimisée des activités pétrolières et gazières au cours des prochaines années ', a déclaré le Dr. Dirk Elvermann, directeur financier de BASF SE.







