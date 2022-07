Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: certifié pour son usage d'huile de noix de coco information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 17:12









(CercleFinance.com) - Avec la certification du site de production de BASF à Cassina Rizzardi, en Italie, BASF est la première entreprise chimique à proposer des ingrédients de soins personnels certifiés durables à base d'huile de noix de coco. L'entreprise a été certifiée selon le schéma de certification Mass Balance Coconut de Rainforest Alliance.



'Avec cette certification, nous avons établi une autre chaîne d'approvisionnement basée sur les énergies renouvelables. Nous avons ainsi franchi une étape importante dans la transformation du marché vers des produits oléochimiques certifiés et d'origine durable', a déclaré Jutta Stute, responsable du développement durable de la division Care Chemicals de BASF.



L'huile de coco est une matière première importante pour l'industrie chimique. BASF utilise l'huile de noix de coco pour produire des ingrédients pour les produits cosmétiques, les détergents et les agents de nettoyage ainsi que pour les denrées alimentaires.





