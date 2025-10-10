 Aller au contenu principal
BASF cède une participation majoritaire dans son activité de revêtements à Carlyle et à la Qatar Investment Authority
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BASF BASFn.DE a accepté de vendre une participation majoritaire dans son activité de revêtements à la société de capital-investissement Carlyle CG.O et à la Qatar Investment Authority, ce qui valorise l'unité à 7,7 milliards d'euros (8,91 milliards de dollars).

Dans une déclaration commune, les sociétés ont indiqué vendredi que BASF conserverait une participation de 40 % dans son activité de revêtements et qu'elle recevrait également une rentrée de fonds avant impôts d'environ 5,8 milliards d'euros à l'issue de la transaction.

(1 $ = 0,8642 euro)

Valeurs associées

BASF
42,970 EUR XETRA 0,00%
BLACKSTONE
160,660 USD NYSE -1,13%
CVC CPTL
15,6400 EUR Euronext Amsterdam +1,10%
THE CARLYLE GRP
59,1000 USD NASDAQ -2,39%
