BASF cède une participation majoritaire dans son activité de revêtements à Carlyle et à la Qatar Investment Authority

BASF BASFn.DE a accepté de vendre une participation majoritaire dans son activité de revêtements à la société de capital-investissement Carlyle CG.O et à la Qatar Investment Authority, ce qui valorise l'unité à 7,7 milliards d'euros (8,91 milliards de dollars).

Dans une déclaration commune, les sociétés ont indiqué vendredi que BASF conserverait une participation de 40 % dans son activité de revêtements et qu'elle recevrait également une rentrée de fonds avant impôts d'environ 5,8 milliards d'euros à l'issue de la transaction.

(1 $ = 0,8642 euro)