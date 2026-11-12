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BASF cède son activité de solutions minières au chimiste français SNF
information fournie par Zonebourse 12/11/2026 à 14:22

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Le groupe chimique allemand BASF a signé un accord en vue de céder son activité mondiale de solutions minières à SNF, groupe français non coté spécialisé dans la chimie de spécialités et basé à Andrézieux-Bouthéon (Loire). Les modalités financières de l'opération n'ont pas été dévoilées.

Cette décision provient d'une revue stratégique chez l'Allemand et s'inscrit dans sa gestion continue de portefeuille visant à recentrer ses priorités stratégiques. La transaction comprend notamment un site de production à Cork en Irlande, environ 140 salariés et le portefeuille de produits chimiques miniers regroupant notamment les marques Luprofroth, Lupromin, Luproset, LIX et LixTRA.

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