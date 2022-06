Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: capacité de production d'amines accrue en Louisiane information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 16:59









(CercleFinance.com) - BASF a annoncé mardi qu'il allait accroître sa capacité de production d'amines de spécialités sur son site américain de Geismar (Louisiane).



Une fois terminée la mise en place d'un outil de production flexible, prévue d'ici à la mi-2023, le groupe allemand de chimie sera en mesure de fabriquer davantage de ses polyétheramines et de ses amines tertiaires, commercialisées sous les marques Baxxodur et Lupragen.



Les produits Baxxodur se retrouvent dans de nombreuses applications allant des agents de durcissement aux revêtement et composés d'étanchéité, en passant par les moulages, les adhésifs et les systèmes époxy.



La gamme de produits Lupragen utilisée de son côté dans le processus de formation du polyuréthane et diverses autres applications.





