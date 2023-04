BASF: BPA en hausse malgré une baisse de la demande information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 10:12

(CercleFinance.com) - BASF annonce ce matin que ses ventes ont atteint 20 milliards d'euros au 1er trimestre, en recul de 13,4% par rapport à la même période un an plus tôt. Ce repli témoigne de la baisse des volumes dans presque tous les segments en raison d'une demande plus faible.



L'EBIT avant éléments exceptionnels ressort quant à lui à 1,9 MdE, en recul de 31,5%, mais 'significativement au-dessus de la moyenne des prévisions', souligne le groupe chimique allemand, qui tiendra ce jour sa première AG en présentiel depuis trois ans (un dividende de 3,4 euros pour 2022 sera proposé).



'Cette évolution des bénéfices du groupe BASF est principalement due à la baisse significative des contributions aux bénéfices dans les segments Chimie et Matériaux', ajoute BASF.



Le résultat net de 1,6 milliard d'euros ressort néanmoins en hausse de 340 millions d'euros par rapport à celui de la même période de l'année précédente. Il faut rappeler que l'an dernier au 1er trimestre, les réductions de valeur sur la participation dans Wintershall Dea AG avaient pesé sur le résultat.



Le BPA ressort donc finalement à 1,75 euro, contre 1,34 euro un an plus tôt.



Dans ce contexte, BASF confirme sa guidance 2023, à savoir des ventes comprises entre 84 et 87 milliards d'euros, et un EBIT avant éléments exceptionnels compris entre 4,8 et 5,4 milliards d'euros.