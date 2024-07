Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: bénéfice net en repli de 14% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 10:06









(CercleFinance.com) - BASF annonce un recul des ventes de 6,9% au 2e trimestre, à 16,1 milliards d'euros. Selon le groupe, la baisse des prix dans tous les segments, mais particulièrement dans les technologies de surface, a été le principal moteur de cette évolution.



Le groupe fait part d'un recul de 18% de son EBITDA, à 1,56 milliard d'euros, tandis que l'EBIT plonge de 47%, à 516 millions d'euros.



Le bénéfice net ressort à 430 millions d'euros, en repli de 14%, soit un BPA de 0,48 euro (-14%).



En données ajustées, le BPA ressort à 0,93 euro, en hausse de 28,2%.



Dans ce contexte, les prévisions du groupe BASF pour l'exercice 2024 publiées restent également inchangées. Le groupe cible un EBITDA avant éléments exceptionnels compris entre 8 et 8,6 milliards d'euros ainsi qu'un flux de trésorerie disponible compris entre 0,1 et 0,6 milliard d'euros.







Valeurs associées BASF 43,55 EUR XETRA -2,73%