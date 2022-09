BASF: avec RiKarbon pour recycler les biodéchets information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 13:45

(CercleFinance.com) - BASF et RiKarbon annoncent la signature d'un contrat de partenariat portant sur la licence exclusive et la commercialisation de la technologie propriétaire de RiKarbon.



La technologie brevetée de RiKarbon permet le recyclage des biodéchets en émollients biodégradables et biosourcés pour le marché mondial des soins personnels.



Cette technologie permet de fabriquer un émollient clair et inodore qui confère d'excellentes propriétés sensorielles douces et soyeuses aux formulations de soins personnels.



BASF a l'intention d'apporter la technologie RiKarbon en interne et prévoit un lancement sur le marché des premières solutions en 2024.



' Ce fut un voyage passionnant pour amener notre technologie à ce point où nous pouvons nous associer à BASF ', a déclaré le professeur Basudeb Saha, président et directeur de RiKarbon.



' Les résultats des essais en laboratoire de RiKarbon sont très encourageants et montrent le potentiel de l'innovation pour le marché des soins personnels ', poursuit le Dr Robert Parker, directeur du développement de nouvelles activités et responsable numérique, produits chimiques de soins chez BASF.