BASF: augmente sa capacité de production d'huiles en Chine

(CercleFinance.com) - BASF compte pratiquement doubler sa capacité de production d'huiles synthétiques à base d'esters à Jinshan, en Chine. Ces huiles sont des composés clés pour les lubrifiants synthétiques pour une variété d'applications commet la réfrigération ou les lubrifiants automobiles et industriels, indique BASF.



Cet expansion des capacités de production vient répondre à la demande croissante de lubrifiants hautes performances en Asie-Pacifique et renforce ainsi la position de BASF en tant que fournisseur dans la région.



' La nouvelle capacité de production d'huiles synthétiques à base d'esters apportera une sécurité d'approvisionnement supplémentaire à nos clients, en particulier dans la région Asie-Pacifique ', résume Matthias Lang, vice-président en charge du Business Management Fuel and Lubricant Solutions Asia Pacific et Performance Chemicals Greater Chine.



L'expansion de la capacité devrait être complètement achevée d'ici le second semestre 2022.







