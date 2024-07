Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: augmente des capacités de production au Brésil information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - La division Monomères de BASF a annoncé une augmentation de sa capacité de production de méthylate de sodium lors de son dernier événement client à Guaratinguetá, São Paulo (Brésil), le 3 juillet.



Au deuxième trimestre, la société a augmenté la capacité nominale de son usine de méthylate de sodium à Guaratinguetá, au Brésil, à 90000 tonnes métriques par année.



Dans son discours d'ouverture, le président de Monomers, le Dr Ramkumar Dhruva, a souligné la valeur stratégique de l'expansion.



Outre l'usine de méthylate de sodium, le site abrite 12 autres usines de production, proposant plus de 1 500 solutions et produits, tels que la protection des cultures, les matières premières pour adhésifs, résines, peintures, détergents, cosmétiques, solutions pour le marché automobile, entre autres.







