BASF: annonce deux produits sans empreinte carbone information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 17:40









(CercleFinance.com) - BASF propose pour la première fois du néopentyl glycol (NPG) et de l'acide propionique (PA) dont l'empreinte carbone (PCF) du berceau à la porte est nulle. Ces produits sont disponibles dans le monde entier sous les noms de 'NPG ZeroPCF' et 'PA ZeroPCF'.



BASF atteint ce résultat en utilisant des matières premières renouvelables dans son système de production unique de Verbund grâce à son approche du bilan de la biomasse (BMB). Pour le NPG, BASF utilise en outre de l'énergie renouvelable pour la production.



NPG ZeroPCF et PA ZeroPCF sont des solutions 'drop-in' : Leur qualité et leurs propriétés sont identiques à celles des produits standard, ce qui permet aux clients de les utiliser dans leur production sans avoir à adapter leurs processus existants.



De cette façon, les fabricants des secteurs de la construction, de l'automobile, des produits blancs et du mobilier peuvent atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de CO2 en amont.



BASF a obtenu la certification 'Carbon Neutral' de la part du Carbon Trust, organisme de conseil sur le changement climatique mondial, pour ses deux produits.





