Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: adopte un système solaire pilote flottant en Alabama information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 17:33









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son objectif de développement durable visant à atteindre zéro émission nette de CO2 d'ici 2050, BASF annonce avoir installé un système solaire flottant innovant de preuve de concept sur son site de fabrication de McIntosh, en Alabama.



Ce système de Noria Energy utilise de l'énergie renouvelable pour alimenter trois aérateurs utilisés pour améliorer la qualité de l'eau d'un étang pittoresque sur le site de production.



L'activité additifs plastiques de BASF collabore avec Noria Energy pour relever ces défis en développant une conception de ponton 'innovante et hautement fiable, à moindre coût'. Le produit final tire parti du large portefeuille de stabilisants à la lumière de BASF - qui comprend des absorbeurs d'UV et des stabilisants à la lumière à amine encombrée (HALS) - qui protègent le polymère contre la dégradation des rayons UV nocifs.



L'unité pilote a été installée avec le soutien de l'équipe de gestion de l'énergie de BASF Amérique du Nord qui explore déjà des emplacements supplémentaires pour des installations flottantes à grande échelle sur différents sites de fabrication de BASF.





Valeurs associées BASF XETRA +0.99%