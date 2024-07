Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: accord pour vendre son activité floculants à Solenis information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 14:27









(CercleFinance.com) - BASF a signé un accord pour vendre son activité de floculants (une substance provoquant l'agrégation progressive de matières en suspension dans des liquides pour en faciliter la séparation) à Solenis, spécialiste mondial des produits chimiques spécialisés.



Prévue pour le second semestre 2024 sous réserve d'approbation réglementaire, cette opération vise à renforcer le développement futur des produits pour les applications minières.



En transférant cette activité à Solenis, BASF pourra se concentrer davantage sur le développement de ses réactifs de flottation et d'autres solutions innovantes dans l'extraction et la lixiviation.







Valeurs associées BASF 44,61 EUR XETRA +1,81%