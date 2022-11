BASF: accord de vente et marketing avec le coréen G-Philos information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 12:32

(CercleFinance.com) - BASF fait savoir que sa filiale à 100%, BASF Stationary Energy Storage GmbH (BSES), a signé un accord de vente et de marketing avec G-Philos, leader coréen de la technologie power-to-gas (P2G), portant sur les batteries NAS (batteries stationnaires sodium-soufre ) pour les projets P2G, les applications de réseaux électriques et de micro-réseaux.



Les entreprises travailleront ensemble pour développer et commercialiser des systèmes de stockage d'énergie basés sur des batteries NAS de BASF et des systèmes de conversion d'énergie (PCS) de G-Philos. G-Philos achètera également des batteries NAS à BSES d'une capacité totale de 12 MWh.



BASF et G-Philos prévoient de renforcer leur engagement sur le marché du stockage d'énergie de longue durée et de l'hydrogène respectueux du climat en Corée du Sud et dans la région Asie.



G-Philos peut fournir des produits PCS adaptés aux systèmes de batterie NAS allant de 250 kW à 1 MW, précise BASF.