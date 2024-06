Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: accord-cadre avec CPGC pour le captage du carbone information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 12:48









(CercleFinance.com) - BASF annonce la signature d'un accord-cadre avec CSSC Power Group Corporation Limited (CPGC) autour de l'installation du système avancé de captage du carbone à bord (OCCS) sur les transporteurs de gaz naturel (GNL) à l'aide de la technologie bleue OASE de BASF.



L'idée est de favoriser la transformation bas carbone et le développement durable de l'industrie maritime.



Le partenariat marque une étape importante après un protocole d'accord signé en 2023 et les tests réussis du prototype du système.



CPGC et BASF travaillent à optimiser la conception de l'unité OCCS pour une application commerciale sur différents types de navigation. Les performances du prototype ont été validées par des sociétés de classification maritime.





