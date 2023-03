Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: accord avec Sudarshan Chemical Industries information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 14:22









(CercleFinance.com) - BASF annonce que BTC Europe, son organisation de distribution européenne a signé un accord de distribution de pigments organiques et inorganiques ainsi que de pigments à effets en Europe avec Sudarshan Chemical Industries, un fabricant de pigments de haute qualité basé à Pune, en Inde.



Les deux sociétés cherchent à tirer parti de leur expertise et de leur savoir-faire industriel pour offrir à leurs clients l'accès à un large portefeuille de pigments de haute qualité pour diverses industries.



' Nos clients bénéficieront d'un accès à une large gamme de pigments de haute qualité pour différentes applications et industries. De plus, la collaboration entre nos deux sociétés nous permettra d'étendre notre portefeuille de produits tiers et ainsi de renforcer notre avantage concurrentiel sur le marché des pigments', a déclaré Jose Corral Montilla, directeur général de BTC Europe. .







Valeurs associées BASF XETRA -0.38%