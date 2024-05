Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: accord avec IPP pour la vente d'usines information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir conclu un accord avec International Process Plants (IPP), spécialiste mondial de l'acquisition/vente d'usines et d'équipements de traitement.



L'accord vise à commercialiser les usines d'ammoniac, de méthanol et de mélamine situées sur le site BASF de Verbund, à Ludwigshafen (Allemagne).



Ces usines sont devenues disponibles alors que BASF met en oeuvre des mesures structurelles à Ludwigshafen afin de garantir sa compétitivité dans un environnement de marché européen en évolution.



Concrètement, BASF continuera à produire de l'ammoniac et du méthanol à partir d'autres actifs du site de Ludwigshafen.



BASF et IPP ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de l'accord.



Dans le détail, l'accord porte sur les actifs de production intégrés d'ammoniac (380 000 tonnes/an), de méthanol (165 000 tonnes/an) et de mélamine (51 000 tonnes/an).



IPP propose ces unités de production à des acheteurs qualifiés ayant des projets pour de tels actifs et à la recherche d'opportunités de dépenses d'investissement 'plus faibles' avec des délais d'exécution 'plus courts'.





