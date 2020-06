Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF : accord avec HP dans la fabrication numérique Cercle Finance • 04/06/2020 à 17:21









(CercleFinance.com) - La société chimique allemande BASF a déclaré avoir conclu un accord avec HP qui étend ses relations stratégiques dans la fabrication numérique avec le fabricant de PC et d'imprimantes. Les entreprises ont déclaré qu'elles travaillaient ensemble pour développer conjointement de nouvelles applications pour les secteurs de la fabrication automobile, grand public, médicale et industrielle. Leur collaboration est basée sur le lancement d'un nouveau matériau en polypropylène que BASF a spécialement développé pour les imprimantes 3D HP, leur permettant de fabriquer des pièces plus rapidement, moins cher et en plus gros volumes, ont déclaré BASF et HP.

Valeurs associées BASF XETRA +0.67%