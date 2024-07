Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: accord avec Graphit Kropfmühl autour de la durabilité information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 10:19









(CercleFinance.com) - BASF et Graphit Kropfmühl, filiale d'AMG Critical Materials N.V., ont conclu un accord pour réduire l'empreinte carbone de leurs produits.



BASF fournira des certificats d'énergie renouvelable à l'usine de Graphit Kropfmühl à Hauzenberg, Allemagne, réduisant ainsi l'empreinte carbone du graphite produit de 25 %. Ce graphite sera utilisé par BASF pour fabriquer du Neopor, un matériau d'isolation avec une empreinte carbone réduite.



'En approfondissant notre collaboration avec Graphit Kropfmühl, nous sommes en mesure d'accélérer ensemble le chemin vers le zéro net,' a indiqué Horatio Evers, Directeur Général de BASF Renewable Energy GmbH.



Pour rappel, BASF vise à atteindre des émissions nettes de CO2 d'ici 2050.





Valeurs associées BASF 45,30 EUR XETRA +0,10%