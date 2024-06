Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: abandon d'un projet d'usine en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - Eramet annonce sa décision et celle de BASF de ne pas investir dans une usine commune de raffinage de nickel et de cobalt à Weda Bay, en Indonésie, après une évaluation approfondie, portant notamment sur la stratégie d'exécution du projet.



Celui-ci faisait l'objet d'un accord d'évaluation de potentiel signé entre les deux groupes en 2020. Eramet continuera toutefois à évaluer de potentiels investissements dans la chaîne de valeur des batteries au nickel pour véhicules électriques en Indonésie.





