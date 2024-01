Barry Callebaut: ventes trimestrielles dopées par les cours du cacao et marques de distributeurs

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le groupe suisse Barry Callebaut, fournisseur de cacao et préparations chocolatées, a annoncé mercredi des ventes trimestrielles en hausse, dopées par l'envolée des cours du cacao et la demande pour les marques de supermarchés.

Durant le premier semestre de son exercice 2023/2024 décalé, qui s'étale entre septembre et fin novembre, le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 14,1% hors effets de changes et de 6,2% une fois converti en francs suisses, à 2,2 milliards de francs (2,3 milliards d'euros), indique-t-il dans un communiqué.

Barry Callebaut - qui fournit du chocolat aussi bien aux grands groupes tels que Nestlé, Mondelez ou Unilever qu'aux pâtissiers et artisans chocolatiers - répercute les variations des cours des matières premières à la plupart de ses clients et a ainsi pu faire face à l'envolée des cours du cacao qui ont grimpé de 68% durant ces trois mois par rapport à la période correspondante un an plus tôt en raison d'inquiétudes sur les récoltes.

Le groupe est toutefois parvenu à faire progresser ses volumes davantage que prévu, dans un marché pourtant en baisse. Ils ont progressé de 0,4% à 580.876 tonnes, dépassant les prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui tablaient en moyenne sur une croissance de 0,1%.

La croissance des volumes dépasse également celle du marché de la confiserie chocolatée, en baisse de 2,7% selon les relevés de la société d'études Nielsen en raison d'une baisse de la demande à cause de l'inflation qui grève le budget des ménages.

Pendant ce trimestre, les volumes ont "comme attendu" été affectés par "l’environnement de faible croissance" pour les fabricants de produits de grande consommation, reconnaît le groupe dans le communiqué.

Mais grâce à sa large assise, le groupe, présent dans de nombreux segments de la confiserie chocolatée, est parvenu à "capturer le basculement des consommateurs vers les marques de distributeurs", précise-t-il.

Barry Callebaut est en pleine réorganisation depuis l'arrivée aux commandes en avril de Peter Feld, nommé moins de dix mois après l'incident dans son usine belge à Wieze, où des traces de salmonelle avaient été détectées. En novembre, le nouveau patron a dévoilé ses projets pour relancer la croissance de Barry Callebaut, disant entre autres vouloir doubler la taille des activités du groupe en Asie-Pacifique et renforcer l'offre des activités dites de spécialités, comme les produits sans gluten ou végan.