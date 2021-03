Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut : une troisième usine de cacao ouvre en Inde Cercle Finance • 11/03/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - Le chocolatier suisse Barry Callebaut a annoncé jeudi l'ouverture d'une nouvelle usine de cacao en Inde, sa troisième dans le pays, avec l'objectif de profiter d'un marché en plein expansion. Le site, qui se trouve à environ 250 km au sud-est de Mumbai, inclut un laboratoire de recherche et développement (R&D) et plusieurs lignes de production pouvant alimenter les grands groupes agroalimentaires, les confiseurs locaux et les boulanger et pâtissiers semi-industriels. Barry Callebaut fait valoir que l'Inde est aujourd'hui l'une des marchés les plus dynamiques du monde pour ce qui concerne la fabrication de chocolats, avec une croissance des ventes de 15% en 2019. La nouvelle usine représente à ce jour son investissement le plus important en Inde.

