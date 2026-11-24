Barry Callebaut annonce son intention de construire une nouvelle usine de chocolat à Karawang, dans la province de Java occidental, en Indonésie. Cette installation deviendra sa 3e chocolaterie et son 4e site de production dans le pays, avec un démarrage de la production commerciale prévu d'ici mars 2029.

Située à environ 80 kilomètres à l'est de Jakarta, cette nouvelle usine portera à plus de 150 MUSD les investissements réalisés par le chocolatier suisse en Indonésie au cours des 15 dernières années, notamment dans la transformation du cacao, la fabrication de chocolat et l'innovation.

"Cette usine nous rapproche de nos clients, renforce nos capacités de production et nous offre une plateforme supplémentaire d'innovation pour répondre à l'évolution de leurs besoins", explique Ciptadi Sukono, managing director de Barry Callebaut pour l'ASEAN.

Elle sera dotée de capacités de production modernes destinées à répondre aux besoins des clients à la recherche de solutions chocolatées haut de gamme et durables en Indonésie et dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Son développement se fera progressivement, en fonction des besoins des clients et de l'évolution du marché.

Barry Callebaut met en avant un contexte de reprise de l'activité de transformation du cacao en Asie. Selon l'Association du cacao d'Asie, les volumes de broyage de cacao dans la région ont atteint 233 767 tonnes au 3e trimestre 2026, en hausse de 29% en comparaison annuelle.