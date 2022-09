Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut: S&P relève sa note de crédit information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 11:52









(CercleFinance.com) - L'agence de notation Standard & Poor's a relevé la note de la dette de Barry Callebaut, qui passe de 'BBB-' à 'BBB' avec une perspective 'stable', en raison de la résistance de la performance opérationnelle du chocolatier suisse.



S&P s'attend à ce que la constance affichée par le producteur de cacao Barry Callebaut au cours des quatre dernières années au niveau de ses indicateurs d'exploitation se poursuive, jugeant le groupe bien positionné pour continuer à générer de la croissance rentable.



Dans un communiqué, Barry Callebaut a affiché sa satisfaction après la décision de Standard & Poor's, qui salue selon lui l'amélioration continu de son chiffre d'affaires et de son bénéfice opérationnel, ainsi que son solide profil financier.



A la Bourse de Zurich, l'action Barry Callebaut progressait de 1,4% vendredi suite à toutes ces annonces.





Valeurs associées BARRY CALLEBAUT Swiss EBS Stocks +1.48%