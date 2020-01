Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut : rebond du titre après l'analyse d'UBS Cercle Finance • 07/01/2020 à 13:59









(CercleFinance.com) - Les actions de Barry Callebaut sont actuellement en hausse de +1% à la bourse de Zurich après l'analyse d'UBS. UBS maintient en effet une recommandation 'achat' sur les actions du chocolatier suisse Barry Callebaut, avec un objectif de cours inchangé de 2 200,00 francs suisses, citant des 'catalyseurs rassurants'. ' Barry gagne des parts de marché depuis des années, renforçant son importance dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui soutient ses perspectives d'expansion et de valorisation ', explique le bureau d'analyses dans une note de recherche.

Valeurs associées BARRY CALLEBAUT Swiss EBS Stocks +0.47%