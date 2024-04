Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Barry Callebaut: profits récurrents accrus au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 08:58









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut publie au titre de son premier semestre 2023-24 un résultat net récurrent de 215,8 millions de francs suisses et un résultat opérationnel (EBIT) récurrent de 339,4 millions, en hausses respectives de 0,8% et de 7,9%, en monnaies locales.



Si le chocolatier helvétique a vu ses volumes n'augmenter que de 0,7%, la hausse significative des prix du cacao a entraîné une croissance de son chiffre d'affaires de 19,6% en monnaies locales, à 4,64 milliards de francs.



Barry Callebaut réitère ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2023-24 d'une stabilité des volumes et de l'EBIT sur une base récurrente à taux de change constant, 'en surveillant de près un environnement très volatil'.





