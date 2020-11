Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut : profit récurrent en retrait en 2019-20 Cercle Finance • 11/11/2020 à 08:49









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut dévoile au titre de son exercice 2019-20 un profit net récurrent en baisse de 18,5% (-13,3% en monnaies locales) à 319,3 millions de francs suisses, pour un chiffre d'affaires en recul de 5,7% (-0,4% en monnaies locales) à 6,9 milliards. Affichant sa confiance dans ses objectifs à moyen terme, le chocolatier helvétique fait part d'une proposition de dividende de 22 francs suisses par action au titre de l'année écoulée, impliquant un taux de distribution stable à 39%. Par ailleurs, Barry Callebaut annonce le départ de son directeur financier (CFO) Remco Steenbergen fin 2020, pour devenir le CFO de Lufthansa. Il sera alors remplacé par Ben De Schryver, membre du comité exécutif en charge de l'Asie Pacifique.

Valeurs associées BARRY CALLEBAUT Swiss EBS Stocks +1.81%