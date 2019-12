Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut : plus de 50% des ingrédients sont durables Cercle Finance • 04/12/2019 à 11:55









(CercleFinance.com) - Le fabricant suisse de produits chocolatés et cacaotés Barry Callebaut annonce ce mercredi obtenir désormais plus de 50% de ses ingrédients via des sources durables. Ainsi, au cours de l'exercice 2018/2019, le groupe a acheté 47% de son cacao et 54% des autres ingrédients qu'elle utilise de manière durable. Barry Callebaut a déclaré qu'il était 'sur la bonne voie' pour obtenir un chocolat 100% durable d'ici 2025.

Valeurs associées BARRY CALLEBAUT Swiss EBS Stocks +0.25%