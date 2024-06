Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Barry Callebaut: place avec succès une obligation de 700 ME information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 07:46









(CercleFinance.com) - Le groupe Barry Callebaut a levé avec succès un montant de 700 millions d'euros sur les marchés des capitaux obligataires en euros.



L'offre a créé une demande importante, permettant à la Société de proposer un prix à un faible coupon de 4,0 % par an. L'euro-obligation à 5 ans arrive à échéance le 14 juin 2029. L'obligation sera négociée à la SIX Exchange et sera utilisée pour les besoins généraux de l'entreprise.



' Nous sommes heureux de l'intérêt considérable des investisseurs qui nous a permis d'obtenir un financement à long terme attrayant. Bien que Barry Callebaut ait un bilan solide, l'émission nous offre une plus grande flexibilité financière dans un environnement de marché du cacao volatil ' a déclaré Peter Vanneste, directeur financier du groupe Barry Callebaut.





Valeurs associées BARRY CALLEBAUT 1 565.00 CHF Swiss EBS Stocks 0.00%