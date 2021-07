Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut : ouverture d'une nouvelle usine en Russie Cercle Finance • 12/07/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut fait part de l'ouverture de sa troisième usine en Russie, dans la zone économique spéciale de la région de Kaliningrad, sur les bords de la mer Baltique. Acquise en septembre 2020, cette usine sera opérationnelle en août 2021. Dans un premier temps, l'usine emploiera environ 40 personnes, créant ainsi de nouveaux emplois qualifiés, principalement dans la production, l'ingénierie et l'entreposage. Le chocolatier helvétique possède aussi deux usines dans les régions de Moscou et de Riazan.

