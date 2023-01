Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut: nouvelles prévisions à moyen terme information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut affiche de nouvelles prévisions à moyen terme sur trois ans pour 2023-24 à 2025-26, consistant en des croissances moyennes de +4 à 6% des volumes et de +8 à 10% de l'EBIT en monnaies locales, avec une nouvelle amélioration du ROIC.



Sur son premier trimestre 2022-23, il revendique un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de francs suisses, en hausse de 7,2% en monnaies locales (+3,8% en données publiées), pour un volume des ventes en repli de 5,1% dans un marché globalement en baisse.



Le chocolatier helvétique explique l'augmentation de ses revenus par la hausse des prix des matières premières et l'environnement inflationniste, qu'il gère grâce à son modèle de prix coûtant majoré pour la majorité de ses activités, ainsi qu'à des composantes de mix positif.





