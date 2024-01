Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Barry Callebaut: le titre recule, UBS se dit 'plus prudent' information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut recule lourdement en Bourse jeudi dans le sillage d'une dégradation d'UBS, qui dit s'inquiéter des tensions sur lu marché mondial du chocolat.



L'action perd actuellement 3,2% pour revenir à des plus bas depuis 2018.



Dans une note, UBS dit adopter un point de vue 'plus prudent' sur le titre, qu'il dégrade d'achat à 'vendre' avec un objectif de cours abaissé de 1900 à 1180 francs suisses.



L'étude s'attarde sur la récente envolée des prix des fèves de cacao, sur fond de météo défavorable, un élément qui devrait se répercuter sur les prix du chocolat et pénaliser les ventes de Barry sur la période 2024-2025 selon l'analyste.



Avec un PER de 18x, la valorisation du titre est cependant trop tendue pour supporter une croissance en demi-teinte et un flux de trésorerie incertain, juge l'intermédiaire.





Valeurs associées BARRY CALLEBAUT Swiss EBS Stocks -3.77%