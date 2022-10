Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut: le site de Wieze de nouveau opérationnel information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 11:30









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut a annoncé jeudi que son site de Wieze (Belgique) était de nouveau pleinement opérationnel après avoir été contraint à l'arrêt cet été du fait de la découverte d'une contamination à la salmonelle.



Le chocolatier suisse avait détecté en juin dernier une contamination par salmonelle due à l'utilisation d'un lot de lécithine contaminé en provenance d'un fournisseur, ce qui avait fini par entraîner un arrêt de la production.



Après de minutieuses opérations de nettoyage et de désinfection, l'usine avait pu être rouverte en partie au mois d'août, avant un redémarrage progressif de l'activité.





