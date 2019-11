Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut : Jacobs Holding s'allège au capital Cercle Finance • 12/11/2019 à 08:48









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut indique que Jacobs Holding a vendu 156.658 actions Barry Callebaut à Ontario Teachers' Pension Plan dans un placement privé, ainsi que 393.342 actions pour construction accélérée d'un livre d'ordre, à un prix de 1.915 francs suisses. Après ces transactions, Jacobs Holding conserve 2.199.986 actions Barry Callebaut, représentant 40,08% du capital du chocolatier helvétique, et la part du flottant sur le SIX Swiss Exchange passe de 42,5 à 54,9%.

Valeurs associées BARRY CALLEBAUT Swiss EBS Stocks -7.62%