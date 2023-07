Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut: hausse de moins de 4% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 09:04









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut publie un chiffre d'affaires de 6,29 milliards de francs suisses, en hausse de 3,6% (+8,1% en monnaies locales) au titre des neuf premiers mois de son exercice 2022-23, pour un volume des ventes en baisse de 2,7%, dans un environnement de marché difficile.



'Un environnement inflationniste continu a affecté la demande des clients', explique le CEO Peter Feld. 'Notre volume s'est montré en ligne avec la baisse sous-jacente du marché du chocolat de confiserie, à l'exclusion des effets résiduels de l'incident sur le site de Wieze'.



Le chocolatier helvétique ajoute 'poursuivre ses efforts en vue d'une croissance stable des volumes pour l'ensemble de l'exercice 2022-23 et rester confiant dans la réalisation d'un solide bénéfice d'exploitation'.





Valeurs associées BARRY CALLEBAUT Swiss EBS Stocks -0.94%