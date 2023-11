Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut: hausse de 9,6% du bénéfice net annuel information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Barry Callebaut publie un bénéfice net de 443,1 millions de francs suisses au titre de son exercice 2022-23, ainsi qu'un résultat d'exploitation de 659,4 millions, en hausses de respectivement +9,6% et +12,2% en monnaies locales.



Le chiffre d'affaires annuel du chocolatier helvétique s'est monté à 8,47 milliards de francs, en croissance de 9,7% en monnaies locales, malgré un volume des ventes en repli de 1,1% en partie du fait du problème de salmonelle sur le site de Wieze en début d'année.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 6 décembre, un dividende accru à 29 francs suisses par action, correspondant à un taux de distribution de 36% du bénéfice net publié, dans le ratio cible de 35-40%. Il serait versé aux actionnaires vers le 10 janvier.





Valeurs associées BARRY CALLEBAUT Swiss EBS Stocks 0.00%