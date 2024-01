Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Barry Callebaut: hausse de 6% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut affiche un chiffre d'affaires de 2,24 milliards de francs suisses au titre de son premier trimestre 2023-24, en hausse de 6,2% en données publiées (+14,1% en monnaies locales), pour des volumes quasi-stables (+0,4%).



'Cette hausse s'explique par la forte augmentation des prix du cacao et l'environnement inflationniste, que Barry Callebaut gère par le biais de son modèle de prix coûtant majoré (qui s'ajuste à la hausse des coûts) pour la majorité de ses activités', explique-t-il.



Revendiquant de solides progrès réalisés dans le cadre de son programme d'investissement BC Next Level, le chocolatier suisse confirme ses objectifs pour l'exercice 2023-24 d'une stabilité des volumes et de l'EBIT sur une base récurrente.





