Barry Callebaut: hausse de 16% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut dévoile un chiffre d'affaires de 7,32 milliards de francs suisses pour les neuf premiers mois de son exercice 2023-24, en hausse de 16,3% (+23,1% en monnaies locales), malgré des volumes de ventes quasi-stables (+0,4%).



Le chocolatier helvétique explique que la croissance de ses revenus a été tirée par l'augmentation significative des prix du cacao, qu'il 'gère grâce à son modèle de tarification à prix coûtant majoré pour la majorité de ses activités'.



'Naviguant prudemment dans un environnement incertain', Barry Callebaut réitère ses prévisions annuelles d'une croissance stable de ses volumes et de son EBIT sur une base récurrente à taux de change constant.





