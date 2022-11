Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut: départ du directeur opérationnel information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 11:21









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut a annoncé mercredi la démission pour raisons personnelles de son directeur opérationnel Olivier Delaunay après plus de trois ans en poste.



Olivier Delaunay, qui avait pris les fonctions de 'COO' (chief operating officer) en septembre 2019, quittera le chocolatier suisse le 1er janvier prochain.



Il sera remplacé à cette date par Jo Thys, l'actuel président du groupe pour l'Asie Pacifique et déjà membre du comité exécutif.



A la Bourse de Zurich, l'action Barry Callebaut était en hausse de 1,5% suite à cette annonce.





Valeurs associées BARRY CALLEBAUT Swiss EBS Stocks +0.59%