Barry Callebaut: début des travaux d'une usine en Inde

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut a annoncé mardi avoir démarré les travaux en vue de la construction d'une troisième usine en Inde, un projet que le chocolatier suisse considère comme une preuve de son engagement dans le pays.



Ce site d'une superficie de 20.000 m2 - basé dans la ville de Neemrana, à environ 120 km au sud-ouest de Delhi - fournira du chocolat sous différentes formes aux clients de la région, essentiellement des groupes agroalimentaires, des confiseurs et des pâtissiers industriels.



Il sera également doté d'un entrepôt et d'un laboratoire de recherche et développement (R&D).



Au moment de son ouverture, prévue courant 2024, il fera de l'Inde le plus grand marché de Barry Callebaut dans la région Asie Pacifique.



Dans son communiqué, Barry Callebaut rappelle avoir investi plus de 50 millions de francs suisses (environ 51 millions d'euros) en Inde au cours des cinq dernières années.





Valeurs associées BARRY CALLEBAUT Swiss EBS Stocks -0.26%