Barry Callebaut : dans le vert, un analyste relève sa cible

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert après l'analyse de Crédit Suisse. Le bureau d'études confirme son conseil 'Surperformer' sur la valeur avec un objectif relevé à 2 225 francs suisses (au lieu de 2 100 francs suisses). ' Nous pensons que la reprise progresse en grande partie conformément aux attentes. En conséquence, nous augmentons nos estimations pour l'exercice 2022 et 2023, qui conduit à notre nouvel objectif de cours ' indique le bureau d'analyses. ' Tout en laissant notre exercice 2020 pratiquement inchangé, nous réduisons notre EBIT de l'exercice 2021 d'environ 5%. Nous augmentons notre prévision pour l'exercice 2022 et 2023 sur l'EBIT de +2/+4% '. ' Nous pensons que les tendances mondiales du chocolat continuent de se redresser à un rythme soutenu. Grâce aussi à de nouveaux contrats, nous pensons que les attentes de l'industrie alimentaire sont revues à la hausse ' rajoute Crédit Suisse.

Valeurs associées BARRY CALLEBAUT Swiss EBS Stocks +0.40%