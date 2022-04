Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut: croissance des résultats au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut publie au titre de son premier semestre 2021-22 un résultat net récurrent de 212,1 millions de francs suisses et un EBIT récurrent de 318,1 millions, en croissances respectives de 3,6% et de 8% en monnaies locales.



Le chocolatier helvétique a réalisé un chiffre d'affaires de 4,03 milliards de francs, en hausse de 16,5% en monnaies locales, pour un volume des ventes en augmentation de 8,7% à 1,16 million de tonnes, niveau bien supérieur au volume pré-Covid-19 de 2018-19.



Barry Callebaut se dit confiant dans ses objectifs pour la période 2020-21 à 2022-23, à savoir en moyenne, une croissance des volumes de 5 à 7% et une croissance de l'EBIT supérieure aux volumes en monnaies locales, sauf événement imprévisible majeur.





Valeurs associées BARRY CALLEBAUT Swiss EBS Stocks 0.00%