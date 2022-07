Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut: croissance de 15% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 09:00









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut annonce un chiffre d'affaires de 6,1 milliards de francs suisses au titre des neuf premiers mois de son exercice, en hausse de 15,1% en monnaies locales (+13,5% en francs), portée par une augmentation de ses volumes dans toutes les régions.



Les volumes de ventes se sont en effet accrus de 7,9% sur la période, soutenus par la vigueur de l'activité chocolat (+9,1%), 'y compris la contribution exceptionnelle persistante de Gourmet & Specialties (+27,4%)'.



'Notre solide pipeline d'innovation et notre volonté continue de créer de nouvelles opportunités nous rendent confiants dans la réalisation de nos prévisions à moyen terme', affirme Peter Boone, le PDG du groupe chocolatier helvétique.





Valeurs associées BARRY CALLEBAUT Swiss EBS Stocks +0.48%