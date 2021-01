Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut : baisse des ventes supérieure aux prévisions Cercle Finance • 27/01/2021 à 11:49









(CercleFinance.com) - La société suisse de chocolat et de cacao Barry Callebaut a annoncé que ses ventes ont chuté au cours du trimestre au 30 novembre, le groupe citant toujours des 'résultats résistants' dans un 'environnement difficile'. Le volume des ventes a atteint 560.354 tonnes au cours du premier trimestre de son exercice fiscal, en baisse de 4,3%, légèrement en dessous de la baisse de 3,6% attendue, et en ligne avec la chute de 4,3% enregistrée au quatrième trimestre. 'L'écart par rapport au consensus provient du cacao à faible marge alors que le gourmet à marge plus élevée a réalisé une performance meilleure que prévu (gains de parts de marché)', ont commenté les analystes d'UBS. 'Alors que les deux premiers mois du trimestre auraient dû être robustes, nous pensons que les volumes de novembre ont baissé sous l'effet de l'accélération des restrictions de mobilité des consommateurs', ont noté les analystes. Dans sa déclaration, la société basée à Zurich a confirmé son objectif à moyen terme d'une croissance de 5 à 7 % en volume pour les trois années jusqu'en 2022/23.

Valeurs associées BARRY CALLEBAUT Swiss EBS Stocks -0.49%