Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut: baisse de 5% du bénéfice net annuel information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - Le chocolatier helvétique Barry Callebaut publie un bénéfice net de 360,9 millions de francs suisses pour l'exercice écoulé, en baisse de 4,7% en monnaies locales, mais un résultat d'exploitation récurrent de 624,7 millions, en hausse de 13,5% en monnaies locales.



Toujours hors effets de changes, le chiffre d'affaires a augmenté de 14,6% à 8,09 milliards de francs, en hausse de 14,6%, avec des volumes de ventes en forte croissance de 5,3%, 'dépassant nettement le marché mondial sous-jacent stable de la confiserie chocolatée'.



'Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs à moyen terme au cours de l'exercice 2022-23', affirme le CEO Peter Boone. Le conseil d'administration proposera lors de l'AG du 14 décembre 2022, un versement stable de 28 francs suisses par action.





Valeurs associées BARRY CALLEBAUT Swiss EBS Stocks +0.48%