Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut : acquisition en Belgique Cercle Finance • 24/06/2021 à 16:12









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut annonce avoir signé un accord pour acquérir Europe Chocolate Company (ECC), un fabricant privé belge de spécialités et décorations au chocolat, une transaction qui devrait être conclue au cours des prochains mois. 'L'intégration d'ECC étend les capacités spécialisées de Barry Callebaut en matière de moulage de chocolat et permet au groupe de proposer des solutions sur mesure grâce à la technologie avancée développée en interne d'ECC', explique le chocolatier suisse. ECC produit une large gamme de chocolats de spécialité industriels et de décorations, y compris des bâtons, des boucles, des morceaux, des feuilles et des copeaux. La société exploite une chocolaterie et un entrepôt à Malle, près d'Anvers.

Valeurs associées BARRY CALLEBAUT Swiss EBS Stocks +1.02%