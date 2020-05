Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut : acquisition en Australie Cercle Finance • 27/05/2020 à 09:25









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut fait part d'un accord pour l'acquisition de GKC Foods (Australia), un groupe chocolatier fournissant les marques présentes en Australie et en Nouvelle-Zélande, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés. Le groupe suisse souligne que cette acquisition lui offre une présence directe et des capacités de production sur les marchés australiens et néo-zélandais, où la consommation moyenne de chocolat par habitant est la plus élevée d'Asie Pacifique, selon Euromonitor. L'investissement de Barry Callebaut comprend une modernisation et une expansion de l'infrastructure existante du site de Melbourne, avec l'installation d'une nouvelle ligne de production à la pointe de la technologie.

