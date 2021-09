Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut : acquisition d'ECC finalisée information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut annonce avoir finalisé l'acquisition, annoncée en juin dernier, d'Europe Chocolate Company (ECC), fabricant belge de spécialités et de décorations chocolatées, dont l'intégration au sein du groupe commencera dès maintenant. ECC produit une large gamme de chocolats de spécialité industriels et de décorations, y compris des bâtons, des boucles, des morceaux, des feuilles et des copeaux. La société exploite une chocolaterie et un entrepôt à Malle, près d'Anvers. 'Le savoir-faire unique et l'usine de fabrication très flexible d'ECC nous aideront à fournir à une grande variété de clients des spécialités et des décorations de chocolat hautement personnalisées', explique le chocolatier helvétique.

Valeurs associées BARRY CALLEBAUT Swiss EBS Stocks +0.43%